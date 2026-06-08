Правительство Нижегородской области планирует закупить Volga K50 и C50

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Правительство Нижегородской области намерено пополнить автопарк возрожденными «Волгами». В регионе рассматривают модели Volga K50 и C50, сообщает pravda-nn.ru .

Весной губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приобрел кроссовер Volga K50 и стал первым владельцем автомобиля возрожденного бренда.

В России будут выпускать кроссовер Volga K40, бизнес-седан Volga C50 и флагманский кроссовер Volga K50. Каждая модель доступна в трех комплектациях и пяти цветах кузова. Стоимость начинается от 2,7 млн рублей, продажи у официальных дилеров стартуют 19 июня 2026 года.

Управление делами администрации Нижнего Новгорода сообщило, что пока не планирует покупать новые машины для рабочих целей. Ранее мэрия уже приобрела несколько отечественных автомобилей взамен иномарок, выработавших срок эксплуатации.

Правительство Нижегородской области ответило, что хочет пополнить автопарк машинами Volga, в частности моделями K50 и C50. Автомобили поступят в ГБУ НО «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области». Точное число машин пока неизвестно.

Флагманский кроссовер Volga K50 представили на ПМЭФ. Модель построена на современной платформе класса D и относится к самым просторным в своем сегменте.

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