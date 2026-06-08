Это мошенники: странные сообщения от «военкомата» отправляют уральцам

Жители Урала столкнулись с новой схемой мошенничества. Им отправляют подозрительные сообщения от имени сотрудников военных комиссариатов, выманивают паспортные данные и деньги, сообщает Е1.RU со ссылкой на депутата Государственной думы от Свердловской области Максима Иванова.

Злоумышленники выбирают своими целями близких родственников военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Преступники связываются с людьми под вымышленным предлогом содействия в официальном оформлении государственных наград.

В ходе такой переписки мошенники пытаются получить от доверчивых граждан их паспортные данные, а также выманить крупные суммы денег.

Дочь погибшего участника спецоперации, военного врача Вячеслава Б. из Асбеста Свердловской области обратилась к Иванову. Мужчине действительно положена награда за заслугу. Девушка рассказала, что с ней связались некие люди. Они заявили, что награда готова и отправили снимок ордена «За военные услуги».

Девушка в диалог не вступила. Но затем узнала, что с ней связался аферист. Самому Вячеславу Б. посмертно присужден орден Мужества.

В связи с участившимися случаями обмана парламентарий призвал жителей Екатеринбурга и области полностью игнорировать любые подобные контакты. Гражданам рекомендовано категорически отказываться от общения с неизвестными лицами в мессенджерах на любые темы, затрагивающие участие их близких в боевых действиях, а также никогда не пересылать третьим лицам фотографии или сканы личных документов.

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