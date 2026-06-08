Московская пенсионерка с плохим зрением была обманута грузчиками, которые завысили стоимость перевозки вещей при переезде в 8 раз. В компании в ответ на претензии заявили: «Лоханулись — теперь платите», сообщает «Осторожно, Москва» .

Женщина заказала перевозку вещей у компании в субботу. По смете услуга должна была стоить 11 тысяч рублей. На улице женщине быстро дали подписать договор, а уже после перевозки выставили счет на 86 тысяч рублей.

Женщина сильно удивилась и спросила, откуда такая цена. В ответ грузчики показали акт, в котором появились множество дополнительных пунктов и наценка в 40% за выходной день. Также после расспросов и недоумения клиента они согласились сделать пенсионерке скидку в размере 10 тысяч рублей.

«Акт в руки для пересчета и проверки экспедитор не давал. Только потом смогли его забрать, после оплаты», — рассказала семья пострадавшей.

При этом часть вещей в процессе переезда носили дочь и внук пенсионерки. Девушка, узнав о произошедшем, обвинила сотрудников фирмы в мошенничестве и в ведении в заблуждение.

Когда начались разборки с компанией, семье заявили: «Лоханулись, теперь платите». Также в фирме потребовали оплату строго наличными. При отказе платить угрожали увезти машину с вещами.

Семья обратилась в полицию. Однако проблема пока что не решилась.

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