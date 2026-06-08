Долой «стрессоустойчивость»: россиян призвали убрать клише из резюме

Соискателям стоит отказаться от слов «стрессоустойчивость», «многозадачность» и других шаблонов в резюме. Работодатели ждут конкретных навыков и умения работать с искусственным интеллектом, сообщает Газета.ru .

Директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова заявила, что стандартные формулировки в резюме больше не помогают кандидатам. По ее словам, новые броские фразы тоже не гарантируют успеха, если за ними не стоит реальный опыт.

Зеленкова объяснила, что бизнесу сейчас важнее глубокая концентрация, чем многозадачность. Работодатели также ценят сотрудников, которые умеют автоматизировать рутину с помощью искусственного интеллекта: готовить письма, отчеты и презентации быстрее.

Эксперт добавила, что перфекционизм тоже теряет ценность. Компании ждут от специалистов умения качественно закрывать задачи в разумные сроки, а не бесконечно дорабатывать продукт.

По словам Зеленковой, клише «командный игрок», «коммуникабельность» и «стрессоустойчивость» заменяет запрос на экологичное общение, эмпатию и адаптивность.

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