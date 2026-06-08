Гаспарян предрек оппозиции Армении преследования после выборов

Журналист и политолог Армен Гаспарян допустил преследование оппозиции в Армении после победы партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», сообщает «Абзац» .

ЦИК Армении обработал все бюллетени и объявил итоги парламентских выборов. Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов.

Второе место занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,29%. Третьим стал альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Гаспарян заявил, что оппозиция не смогла мобилизовать электорат и не извлекла уроков из поражений. Политолог считает, что часть оппонентов Пашиняна может не попасть в парламент и столкнуться с обвинениями в госизмене.

Он также назвал прозападный курс Пашиняна серьезным риском для страны. Гаспарян отметил, что экономика Армении почти полностью ориентирована на Россию.

По данным МВД Армении, граждане и наблюдатели направили 619 сообщений о нарушениях во время голосования. Пашинян объявил о победе после обработки 10% бюллетеней, а позднее опубликовал в Telegram видео под песню Queen — We Are the Champions.

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