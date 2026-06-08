Елизавета Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой

Арзамасова поговорила с изданием на Премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Звезда «Папиных дочек» сказала, что пока не успела лично обратиться к Карпович.

«Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, родственные отношения. На протяжении многих лет мы работали бок о бок. Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестер в кадре, уже можно назвать кармическими сестрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече», — поделилась актриса.

Арзамасова не стала комментировать возможную беременность Карпович и ушла от журналистов. Карпович также не комментирует сообщения о пополнении. Они появились после публикации ее мужа, бизнесмена Евгения Рагулина: на снимке актриса придерживала округлившийся живот.

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