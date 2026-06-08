В Подольске впервые прошли соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО

6 июня Подольское отделение Ассоциации ветеранов СВО при поддержке региональной Ассоциации и физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» организовало первый турнир по пулевой стрельбе и дартсу. В соревнованиях приняли участие 16 человек — это ветераны боевых действий и бывшие участники специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

За звание самых метких боролись три команды: представители городского округа Подольск и соседнего муниципалитета, а также бойцы, проходящие курс восстановления в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

«Подобные соревнования между ассоциациями ветеранов СВО проводятся в Подольске впервые. Главная цель мероприятия — не только выявить лучших стрелков, но и помочь бойцам в социализации и психологической реабилитации через спорт», — отметил председатель клуба «Корсар-Спорт» Сергей Брагин.

Программа соревнований:

пулевая стрельба: участники выполняли упражнения из пневматических винтовок МР-512 на дистанции 10 метров. Состязания проходили в личном зачете;

дартс: дисциплина на точность и концентрацию;

мастер-класс: профессиональные инструкторы провели занятие по технике спортивной стрельбы для всех желающих.

«Оружие в руках я не держал уже довольно долгое время, поэтому сегодня очень интересно попробовать свои силы на спортивном рубеже. Особых ожиданий от соревнований у нас нет — для нас, военных, разницы нет, задача простая: выйти на позицию и точно отработать по мишеням. Нам это дело привычное», — поделился участник соревнований, ветеран СВО Руслан Ашурбеков.

По итогам упорной борьбы были определены победители, которые были награждены почетными грамотами и медалями.

Результаты соревнований:

Пулевая стрельба:

1-е место — Валерий Козлов;

3-е место — Олег Наконечный.

Дартс:

2-е место — Константин Лигач.

Турнир прошел в теплой, дружеской атмосфере. Помимо соревновательной части, организаторы подготовили для защитников Отечества чаепитие, где в неформальной обстановке участники из разных округов смогли пообщаться и обменяться опытом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.