Андрей Воробьев представил врип главы Долгопрудного Сергея Иванова

«Сергей Викторович, хочу представить вас как нового руководителя городского округа. <…> Вы долгое время работали в Королеве, и я очень надеюсь, что этот опыт в коммуникации с жителями поможет вам обеспечить результат», — сказал Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее Долгопрудный возглавлял Олег Сотник.

Сергей Иванов ранее был первым заместителем главы Королева.

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