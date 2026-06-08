Андрей Воробьев представил врип главы Долгопрудного Сергея Иванова
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Сергей Иванов будет временно исполнять полномочия главы городского округа Долгопрудный.
«Сергей Викторович, хочу представить вас как нового руководителя городского округа. <…> Вы долгое время работали в Королеве, и я очень надеюсь, что этот опыт в коммуникации с жителями поможет вам обеспечить результат», — сказал Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
Ранее Долгопрудный возглавлял Олег Сотник.
Сергей Иванов ранее был первым заместителем главы Королева.
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