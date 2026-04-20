Тегеран нанес удар по военным кораблям США в ответ на захват иранского судна

Вооруженные силы Ирана объявили об атаке с применением беспилотных летательных аппаратов на американские военные корабли. Это стало ответом на захват судна, принадлежащего исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Как рассказал представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС, захваченное американскими военными судно следовало из Китая в Оманский залив. Но американцы, нарушив режим прекращения огня, обстреляли его и вывели из строя навигационную систему.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы республики намерены и впредь давать ответ на «пиратство» и атаки с американской стороны.

Ранее США захватили в Оманском заливе иранское грузовое судно — в машинном отделении пробили дыру. Оно следовало в сторону иранского порта Бендер-Аббас.

