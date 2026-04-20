Захваченное США судно направлялось в иранский порт Бендер-Аббас

Грузовое судно Touska, захваченное Соединенными Штатами, следовало в сторону иранского порта Бендер-Аббас. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM), сообщает ТАСС .

Ракетный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska, когда оно пересекало Аравийское море. Оно двигалось со скоростью 31,4 км/ч.

По данным американских военных, экипаж Touska, шедшего под иранским флагом, в течение 6 часов не реагировал на неоднократные предупреждения. После этого USS Spruance несколько раз выстрелил из 127-миллиметровой пушки Mark 45 по машинному отделению судна. Затем на борт прибыли морские пехотинцы.

Ранее иранское судно было перехвачено в Оманском заливе.

