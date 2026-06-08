Жительница Салехарда вырастила арбуз на подоконнике

Ольга Колесникова занимается садоводством дома. Семена и удобрения для арбуза она заказала на маркетплейсе, а горшок поставила на самое солнечное место в квартире — на южной стороне.

«Внучка очень любит арбузы, и хотелось сделать ей приятно. Увидела в магазине маленькие арбузы, и посетила идея попробовать вырастить собственный в домашних условиях. На удивление, все получилось с первого раза. Никаких особых сложностей не возникло», — рассказала Ольга.

Сначала на растении появился один плод, затем начали формироваться другие. Чтобы первый арбуз получил больше сил для роста, женщина срезала лишние завязи. Она выяснила, что ягода созревает примерно через 40 дней после опыления.

«Самым волнительным моментом было разрезание арбуза. Было интересно и тревожно узнать, какой он на вкус и созрел ли. К счастью, мякоть оказалась ярко-красной и очень сладкой. Внучка была в восторге, так что эксперимент удался», — поделилась Ольга.

Кроме арбуза, Колесникова вырастила в квартире огурцы, помидоры, перец и клубнику. В этом году в домашнем огороде появилась редиска. На Ямале в открытом грунте также выращивают картофель, капусту, свеклу, морковь, клубнику, малину и огурцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.