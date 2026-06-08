Елка пообещала рискнуть с новыми песнями на «Дикой мяте»

Певица Елка рассказала о начале карьеры, работе с Владом Валовым и планах сделать акцент на новых песнях на фестивале «Дикая мята», сообщает Сноб .

В интервью Елка вспомнила, что в 2001 году приехала в Москву с группой B&B на фестиваль Rap Music. До этого она жила в Ужгороде, работала в кофейне, играла в КВН и сделала первую татуировку — каракатицу на плече.

Артистка рассказала, что после звонка Влада Валова приехала в Москву «попробовать» записаться. Так появилась песня «Город обмана». Позже ее пригласили на съемки клипа и эфир «Радио Maximum» к Бачинскому и Стиллавину.

Елка также вспомнила работу с Олегом Нестеровым над мини-альбомом «Звезды, звезды», который стал саундтреком к сериалу «Схватка». По ее словам, Dark Waltz помог ей пережить смерть отца.

«Конечно, это авантюра. Но очень интересно. „Страдану“ ли я от этого? Не узнаем, пока не попробуем. Люблю ли я авантюры? Больше всего на свете», — сказала Елка о планах выступления на «Дикой мяте».

Певица отметила, что давно не выступала на таких крупных фестивалях и рассматривает программу с большим акцентом на новые песни.

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