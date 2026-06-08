Жительницы Ямала могут бесплатно рожать в любых роддомах России

В мае врачи Ямала направили четырех рожениц в другие регионы России

Жительницы Ямала вправе выбрать любой государственный роддом России по полису ОМС. При медицинских показаниях регион выдает направление и оплачивает проезд, сообщает «Север-Пресс» .

«Каждая пациентка по своему желанию бесплатно может рожать в любой государственной больнице страны. Если женщина уезжает на роды по своему желанию, без направления и показаний, проезд не оплачивается», — рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Право на выбор медорганизации и врача закрепляет Федеральный закон № 323-ФЗ. Помощь по ОМС доступна в любом регионе независимо от прописки. Для прикрепления к роддому в другом субъекте нужно передать в страховую компанию данные о смене адреса проживания через «Госуслуги».

При осложненной беременности или хронических заболеваниях акушер-гинеколог может оформить направление в специализированный центр на сроке 30–36 недель. В этом случае пациентке выдают направление, сумку «Ямальской маме» и оплачивают дорогу к месту лечения и обратно.

Для госпитализации нужны паспорт, полис ОМС, обменная карта, направление и родовой сертификат. Экстренную помощь окажут в ближайшем роддоме без направления.

По ОМС бесплатно предоставляют пребывание в роддоме, роды, кесарево сечение по показаниям, анестезию, наблюдение за матерью и ребенком, а также лечение осложнений.

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