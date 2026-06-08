В здании экс-спортзала в подмосковных Мытищах потушили пожар
Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области
В подмосковном городском округе Мытищи спасатели потушили пожар в неиспользуемом здании бывшего спортзала на 3-й Крестьянской улице в микрорайоне Перловка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Очаг пожара находился в строении бывшего спортивного зала. Общие его габариты составляют 20 на 40 метров.
Угроза перехода огня на соседние объекты отсутствует.
В 12:20 сотрудники МЧС локализовали возгорание на общей площади 800 квадратных метров.
Пожар в Мытищах произошел днем. Загорелись заброшенные спортивные ангары. Причины пожара неизвестны.
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