Ангар оказался в огне в подмосковных Мытищах
Сильный пожар произошел в строениях в подмосковных Мытищах. Очевидцы публикуют кадры задымления, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно, там загорелись заброшенные спортивные ангары.
Жители публикуют кадры, как над местом пожара поднимается черный столб густого дыма. Он тянется над домами и дорогой. Столб дыма виден за несколько километров от эпицентра.
Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. Информации о наличии пострадавших нет.
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