сегодня в 12:26

Ангар оказался в огне в подмосковных Мытищах

Сильный пожар произошел в строениях в подмосковных Мытищах. Очевидцы публикуют кадры задымления, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, там загорелись заброшенные спортивные ангары.

Жители публикуют кадры, как над местом пожара поднимается черный столб густого дыма. Он тянется над домами и дорогой. Столб дыма виден за несколько километров от эпицентра.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. Информации о наличии пострадавших нет.

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