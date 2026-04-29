Трое мирных жителей ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали еще трое мирных жителей. Все случаи ранений произошли в разных округах региона. Пострадавшие — мужчины, им оказывается медицинская помощь, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину со слепыми осколочными ранениями грудной клетки доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. После оказания помощи пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Машина повреждена.

В Валуйском округе дрон ударил по служебному автомобилю в селе Гладково. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него растяжение связок. Госпитализация не потребовалась. После осмотра его отпустили домой.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона пострадал еще один мужчина. У него диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада скорой доставила его в Валуйскую ЦРБ. Ему оказывают всю необходимую помощь.

