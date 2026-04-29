Женщина подала в суд на ревнивицу из Вологодской области

Ревнивица из Вологодской области начала кошмарить знакомую. Та в свою очередь подала в суд, который встал на ее сторону, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 39-летняя местная жительница подала иск в суд из-за угроз в свой адрес. Ее 44-летняя знакомая в уходе своего мужа винила женщину. В какой-то момент она стала угрожать «сжечь дом» истицы.

В итоге суд взыскал с нее компенсацию в размере 10 тыс. рублей в пользу истицы. Вину женщина не признала, а свои действия объяснила предательством, шоком и потерей контроля. Суд счел доводы несостоятельными.

