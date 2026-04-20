В Мытищах актер Владислав Бенграф погиб в ссоре с женой

В Мытищах актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения погибли во время бытовой ссоры. Психологи рассказали, какие признаки в паре указывают на риск насилия, сообщает MIR24.TV .

По данным издания, супруги часто конфликтовали. В ночь на 19 апреля очередная ссора переросла в драку с кухонными ножами. Оба получили смертельные ранения и скончались на месте.

Психолог Родион Чепалов выделил несколько сценариев подобных трагедий: импульсивное преступление в аффекте, системное домашнее насилие, заранее продуманные действия и ситуации, связанные с веществами или тяжелыми психическими расстройствами.

«Здесь агрессия не случайна, а повторяется: контроль, угрозы, изоляция, унижения, затем вспышки. Такой сценарий особенно опасен», — сообщил Чепалов.

Эксперт отметил, что на риск указывают патологическая ревность, слежка, угрозы себе или партнеру, жестокость к животным, разрушение вещей и попытки изоляции. Если в отношениях присутствуют страх, удушение, оружие или преследование после расставания, это уже зона высокого риска.

Клинический психолог Ксения Солопанова подчеркнула, что физической агрессии обычно предшествует период психологического давления.

«Если партнер постоянно проверяет телефон, требует отчетов о каждом шаге или пытается изолировать от друзей и семьи под предлогом того, что «они плохо на тебя влияют», это не любовь. Это попытка лишить ресурсов и поддержки», — пояснила она.

По словам эксперта, угрозы вроде «если ты уйдешь, я убью тебя или себя» нельзя воспринимать как эмоции. Своевременное обращение за помощью и дистанция могут спасти жизнь.

