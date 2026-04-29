В Подмосковье продлили регистрацию кандидатов на предварительное голосование

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. Изначально она должна была завершиться 30 апреля. Как сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, решение принято в связи с большим потоком желающих принять участие в отборе кандидатов перед выборами в Госдуму и региональные парламенты. Он отметил, что всего по стране документы на предварительное голосование подали более четырех тысяч кандидатов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Конкурс превысил девять человек на место. От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды „Единой России“, — отметил Владимир Якушев.

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области на предварительное голосование заявились уже 845 человек.

«Из этого числа только 20% кандидатов — действующие депутаты. Что касается нашей особой категории — участников СВО, то подали документы 55 человек. В их числе первая женщина на СВО, награжденная Президентом Звездой Героя, Людмила Болилая», — сказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье, как и пять лет назад, выборы в Госдуму совмещены с избирательной кампанией в Мособлдуму. Но организация предварительного голосования 2026 года существенно отличается от 2021 года.

«5 лет назад процедура была смешанной — наряду с возможностью голосовать электронно, действовали счетные участки, на которых избиратели голосовали с помощью бумажного бюллетеня. В этом же году предварительное голосование будет проходить полностью онлайн», — акцентировал секретарь регионального отделения партии.

Он сообщил, что уже сейчас, чуть больше чем за неделю, в качестве избирателей на предварительное голосование зарегистрировались более 410 тысяч жителей Подмосковья. Для сравнения, в 2021 году онлайн в процедуре приняли участие 237 тысяч избирателей.

Игорь Брынцалов также рассказал, что сейчас в Подмосковье проходит масштабная отчетная кампания действующих депутатов разных уровней и секретарей местных отделений партии по народной программе.

«В регионе она выполнена на 98%. В этом смысле партии есть чем отчитаться перед избирателями, есть конкретные результаты работы. Параллельно мы начали сбор предложений жителей в новую народную программу. В ней будут зафиксированы задачи на следующие пять лет», — подытожил Игорь Брынцалов.

Предварительное голосование — обязательная процедура отбора кандидатов «Единой России» на всех уровнях выборов, в которой участвуют жители. Именно они определят, кто будет представлять партию в ходе избирательной кампании в Госдуму и Мособлдуму в сентябре.

Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.