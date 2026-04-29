3 человека погибли и еще 8 ранены из-за удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Дроны ВСУ целенаправленно атаковали пассажирский автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Погибшие — три женщины, они скончались на месте от полученных ранений. Губернатор выразил соболезнования близким жертв.

Еще восемь человек получили различные травмы и были госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии: у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног. Их доставят в областную клиническую больницу.

Еще четверо мужчин получили осколочные ранения рук и ног, а одна женщина — ранения грудной клетки. Их будут лечить в городской больнице № 2 Белгорода.

У восьмого пострадавшего осколочное ранение ноги. Ему проводят операцию в Шебекинской ЦРБ.

Место ЧП осмотрит и. о. губернатора Александр Лоренц, который замещает Гладкова, пока тот в отпуске. Он будет искать решения по дополнительным мерам защиты от дронов подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», самообороной во взаимодействии с Министерством обороны.

