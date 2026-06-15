Свадьба с перестрелкой во Владикавказе: гость из травмата ранил мужчину в шею

Инцидент произошел возле банкетного зала на Дзусова. Стрелявший — 31-летний местный житель.

После задержания он рассказал, что приехал на свадьбу друга, но во время торжества вступил в конфликт с одним из гостей. Они вышли на улицу, чтобы решить спор. Однако к ним присоединились еще несколько человек, которые встали на сторону оппонента мужчины.

По словам задержанного, ему пришлось достать травматическое оружие и выстрелить в сторону мужчины из Верхнего Фиагдона. Пострадавший получил рваную рану шеи. Его госпитализировали. На стрелка возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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