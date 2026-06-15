Сына принцессы Норвегии посадили на 4 года в колонию за изнасилование

Суд Осло признал 29-летнего Мариуса Борга Хойби, пасынка наследного принца Норвегии Хакона, виновным в домашнем насилии и изнасиловании. Его приговорили к четырем годам колонии, сообщает CNN .

Осужденный является сыном кронпринцессы Метте-Марит от первого брака и вошел в состав королевской семьи в 2001 году после ее замужества за наследным принцем Хаконом. В ходе семинедельного разбирательства Хойби признал лишь часть наименее тяжких проступков. При этом он категорически отвергал обвинения в нескольких случаях сексуального насилия.

В качестве доказательств суду были представлены свыше 800 электронных писем, скрытые видеозаписи контактов, а также подробности наркотической зависимости мужчины. Сам фигурант заслушал вердикт по видеосвязи из следственного изолятора и теперь имеет право обжаловать данное решение.

Скандал совпал с падением рейтингов доверия к институту монархии в Норвегии. На фоне процесса число сторонников сохранения текущего строя, по данным социологических опросов Norstat, упало до рекордно низких 60%, а число сторонников альтернативной системы управления возрастало до 27%. Дополнительное давление на репутацию правящей династии оказали недавние публичные извинения самой кронпринцессы Метте-Марит за прошлые контакты с осужденным американским преступником Джеффри Эпштейном, а также ухудшение состояния ее здоровья из-за прогрессирующего фиброза легких.

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