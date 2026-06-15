«Радиостанция Судного дня» передала новый странный сигнал
Фото - © Ольга Невская / Фотобанк Лори
Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», в понедельник днем вышла в эфир с еще одним сообщением, сообщает канал «УВБ-76 логи».
Второе загадочное послание за день появилось в 14:44 по московскому времени.
Выглядело оно так: «НЖТИ 07792 ПЛИЦА 6076 5311».
Ранее днем радиостанция уже выходила в эфир. Это произошло в 13:10. Тогда она передала сообщение со словом «карандаш».
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».
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