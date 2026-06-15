В Ступине задержали мужчину за нападение с ножом

Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о происшествии во время патрулирования в Ступине. Сигнал поступил с участка одного из домовладений. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли по указанному адресу и установили обстоятельства случившегося.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.