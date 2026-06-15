Медвежье ралли: хищник обогнал машину в Приморье — видео

сегодня в 19:05

В Приморском крае медведь устроил гонку с автомобилем. Хищник победил, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел в поселке Кировский. Медведя спугнули на территории нового кладбища, после чего он начал убегать и выскочил на проезжую часть.

Косолапый развил настолько высокую скорость, что сумел опередить мчащийся по дороге автомобиль и перебежал трассу прямо перед капотом машины. После этого хищник скрылся в лесном массиве.

На опубликованной записи машина быстро едет по дороге. Сбоку от нее бежал медведь.

Машина начала притормаживать и пропустила хищника.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.