Медвежье ралли: хищник обогнал машину в Приморье — видео
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В Приморском крае медведь устроил гонку с автомобилем. Хищник победил, сообщает Amur Mash.
Инцидент произошел в поселке Кировский. Медведя спугнули на территории нового кладбища, после чего он начал убегать и выскочил на проезжую часть.
Косолапый развил настолько высокую скорость, что сумел опередить мчащийся по дороге автомобиль и перебежал трассу прямо перед капотом машины. После этого хищник скрылся в лесном массиве.
На опубликованной записи машина быстро едет по дороге. Сбоку от нее бежал медведь.
Машина начала притормаживать и пропустила хищника.
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