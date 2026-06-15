Виноваты врачи: потерявшая ребенка и матку женщина добилась справедливости

Женщина, потерявшая ребенка и матку в Крыму, заявила о победе справедливости. Она опубликовала видео с результатами экспертизы, которая подтвердила причинно-следственную связь между действиями врачей и трагическими последствиями.

Пациентка поблагодарила председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина за то, что он держал дело на личном контроле, а также руководство СК Крыма и следователя Баймурзаева Данислама Ахмедхановича. Она также выразила признательность экспертам за честность, профессионализм и объективность.

В результатах экспертизы относительно матки говорится, что благоприятный исход в виде отказа от гистерэктомии 24 ноября 2025 года был возможен в случае установления верного диагноза и проведения своевременной и адекватной фармакотерапии.

Что касается смерти ребенка, экспертиза установила: несвоевременное родоразрешение 22 ноября 2025 года состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти младенца.

Ребенок скончался из-за внутриутробной пневмонии, которая привела к врожденному сепсису, полиорганной недостаточности, геморрагическому синдрому и отеку мозга.

Ранее женщина на своей странице в одной из соцсетей рассказала, что кесарево сечение провели лишь спустя два часа после того, как появились соответствующие показания. Новорожденный малыш умер, а самой женщине удалили матку.

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