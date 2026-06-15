В Подмосковье выявили нарушения в водоохранных зонах Оки

Инспекторы выявили нарушения в водоохранных зонах реки Ока в Коломне и Люберецких карьеров в Котельниках. В ходе рейдов зафиксированы случаи парковки на открытом грунте и разведения костров, составлено девять протоколов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства совместно с представителями органов местного самоуправления, полиции, МЧС России по Московской области, комитета лесного хозяйства региона и народной дружины провели проверки в местах массового отдыха у воды. Целью рейдов стало пресечение нарушений природоохранного законодательства.

В Коломне инспекторы обследовали водоохранную зону реки Ока в районе пляжа Щурово. Там выявили три случая стоянки легковых автомобилей на открытом грунте в границах водоохранной зоны. В отношении водителей составлены протоколы по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.

В Котельниках проверка прошла на территории Большого и Малого Люберецких карьеров. Один автовладелец припарковал машину в неположенном месте, за что также получил административный протокол. Кроме того, сотрудники МЧС и комитета лесного хозяйства зафиксировали разведение открытого огня вне специально оборудованной площадки. По этому факту составлено пять протоколов.

«Водоохранные зоны — не место для свободной парковки автомобилей и пикников с кострами. Стоянка машин на грунте вблизи воды наносит вред береговой линии и водному объекту, а огонь может привести к серьезным пожарам», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В министерстве призвали жителей и гостей региона не оставлять автомобили и мусор в водоохранных зонах и не разводить костры вне специально оборудованных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.