Трое школьников в Клину сдали ЕГЭ на 100 баллов

Трое выпускников из городского округа Клин получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе и химии. Высшие результаты показали ученики гимназии имени К. Д. Ушинского, православной классической гимназии «София» и лицея имени Д. И. Менделеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максимальные 100 баллов по литературе набрали Анна Соловьева, выпускница гимназии имени К. Д. Ушинского, и Арсений Филимонов из православной классической гимназии «София».

«Арсений позитивный, вдумчивый, ответственный, всегда готов помочь. Несколько лет был старостой класса. Умеет организовать и повести за собой сверстников», — рассказала его наставник Наталья Маценова.

Еще одну высшую оценку получила Ирина Сороневич из лицея имени Д. И. Менделеева. Она сдала на 100 баллов ЕГЭ по химии. Девушка является победителем и призером муниципальных, региональных и международных конкурсов и проектов.

Экзаменационная кампания продолжается. 18 и 19 июня ЕГЭ предстоит написать более чем 200 выпускникам округа. После этого начнется период пересдачи для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительным причинам.

«Экзамены продолжаются. Впереди еще испытания по французскому и английскому языкам, компьютерный ЕГЭ. Желаю всем выпускникам спокойствия, веры в себя и удачи. Пусть эти победы станут стартом к большим достижениям. Гордимся каждым из вас!» — отметила заместитель главы городского округа Клин Елена Завальнюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.