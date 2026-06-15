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Более 16 тыс выпускников сдали ЕГЭ 15 июня в Подмосковье

Более 16 тысяч одиннадцатиклассников Подмосковья 15 июня сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам в рамках основного периода. Экзамены прошли в 188 пунктах проведения, результаты объявят до 1 июля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Биологию выбрали более 6,5 тысячи школьников. Работа состояла из двух частей и включала 28 заданий базового и повышенного уровней. На выполнение отводилось 235 минут.

Географию сдавали свыше 1 тысячи выпускников. Экзамен включал 29 заданий с кратким и развернутым ответом, на работу отводилось 180 минут. Участникам разрешили пользоваться административной картой России, политической картой мира, статистическими приложениями и непрограммируемым калькулятором, которые выдавались вместе с контрольно-измерительными материалами.

Иностранные языки написали более 7 тысяч человек. Английский язык сдавали 7 830 выпускников, немецкий — 21, французский — 11, испанский — 7, китайский — 21. Письменная часть включала 36 заданий с кратким ответом и два задания с развернутым ответом, на выполнение отводилось 190 минут.

За ходом экзаменов следили более 400 общественных наблюдателей, еще свыше 300 онлайн-наблюдателей работали в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Результаты по биологии и географии станут известны не позднее 29 июня, по иностранным языкам — 1 июля. Для выпускников, пропустивших экзамены по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни: 22 июня — письменная часть иностранных языков, 23 июня — биология и география.

Следующие экзамены основного периода пройдут 18 и 19 июня. Школьники будут сдавать информатику и устную часть иностранных языков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.