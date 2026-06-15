Университет Вернадского в Балашихе вошел в первую лигу рейтинга вузов

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе вошел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга 2026 года. Высшую оценку вуз получил по направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предметный национальный агрегированный рейтинг формируют гильдия экспертов в сфере профессионального образования и Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования. Он охватывает все вузы страны по укрупненным группам специальностей и включает 55 самостоятельных предметных рейтингов.

При составлении учитываются национальные предметные рейтинги, результаты вступительных испытаний, данные библиометрических ресурсов, а также признание программ со стороны научно-профессионального сообщества и работодателей. Такой подход позволяет объективно сравнивать образовательные программы разных университетов.

Помимо направления 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в рейтинг вошли программы «Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Сервис и туризм» и другие. В ведомстве подчеркнули, что включение в первую лигу подтверждает высокий уровень подготовки специалистов для агропромышленного комплекса и востребованность выпускников на рынке труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.