Рак молодеет, но не ясно, почему: ожирение не объясняет и малой толики

Ученые бьют тревогу: во всем мире фиксируется рост онкологических заболеваний среди людей младше 50 лет. Только за период с 1990-х годов частота колоректального рака (кишечника) выросла примерно на 50 процентов в США, Австралии и Канаде. Исследователи из Института исследований рака в Лондоне попытались найти причины этого явления, но получили больше вопросов, чем ответов, сообщает «Наука» .

Эпидемиологи проанализировали данные по Англии до 2019 года и выяснили, что среди людей 20–49 лет растет заболеваемость 11 видами рака. Лидируют колоректальный рак и опухоли молочной железы. По девяти из этих видов заболеваемость увеличивается и среди англичан старше 50 лет. Исследовательница Монсеррат Гарсия-Клозас предположила, что за этим стоят какие-то общие причины.

Ученые проверили связь с основными факторами риска: алкоголем, курением, низкой физической активностью, индексом массы тела, потреблением клетчатки, переработанного и красного мяса. Выяснилось, что все эти показатели, кроме ИМТ, снижаются или стабилизируются. Однако, по словам Гарсии-Клозас, одним ожирением нельзя объяснить даже малую толику роста заболеваемости.

В числе возможных причин исследователи называют возросшее потребление ультраобработанных продуктов, токсичные «вечные химикаты» (ПФАС), а также антибиотики, нарушающие микробиом кишечника. Профессор Марк Гантер из Имперского колледжа Лондона отметил, что сейчас это очень активно развивающаяся область науки. По его мнению, рост заболеваемости, вероятно, обусловлен сочетанием множества факторов, а не какой-то одной причиной.

Соавтор исследования Эми Беррингтон призвала учитывать контекст: колоректальный рак ежегодно выявляют всего у 3000 молодых англичан, поэтому прирост в 3 процента означает примерно 100 дополнительных случаев. Рак шейки матки не включали в исследование, так как из-за массовой вакцинации против ВПЧ его распространенность резко снизилась. Ученые продолжат поиски причин загадочного явления.

