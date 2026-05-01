Село под свой контроль взяли подразделения «Северной» группировки войск благодаря активным наступательным действиям.

Помимо этого, с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам страны Вооруженные силы РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины; объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ; местам сборки, хранения и запуска ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее российские военнослужащие полностью уничтожили производство украинских дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве, которыми киевским режим атаковал Крым и Краснодарский край.

