ВСУ почти 2 тыс раз нарушили режим пасхального перемирия, а РФ его соблюдает

сегодня в 10:19

Украинские боевики с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля 1 971 нарушили режим пасхального перемирия. Эти факты были зафиксированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Солдаты ВСУ также ночью три раза ударили по позициям российских войск из района Покровского по направлению к Гаю и Отрадному в Днепропетровской области Украины. Атаки удалось отбить.

Также российскими военными были сорваны четыре попытки выдвижения ВСУ на позиции ВС РФ в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики.

Средства ПВО России за сутки сбили 6 управляемых авиабомб и 134 беспилотника ВСУ самолетного типа.

При этом российские военные соблюдают перемирие с 16:00 11 апреля.

Боевые действия возобновятся 13 апреля. Пасхальное перемирие объявил президент РФ Владимир Путин.

Накануне ночью сообщалось, что дроны ВСУ ударили по Белгородской области. Были ранены два мирных жителя.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.