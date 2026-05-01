Кабмин ограничил ввоз терминалов иностранных спутников, а не смартфонов iPhone

Российское правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. Соответствующий документ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Ранее СМИ сообщали, что кабмин постановлением № 488 от 29 апреля 2026 года запретил ввоз в Россию новых iPhone, Google Pixel, Samsung и других смартфонов со спутниковой связью без сертификата Ростеста.

«Установить, что запрещается ввоз в РФ радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот», — говорится в документе.

При этом постановление правительства в первую очередь касается специализированного оборудования со спутниковой связью, таких как терминалы Starlink. Массовые смартфоны не подпадают под эти ограничения, так как используют лишь ограниченные спутниковые функции и не являются полноценными терминалами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.