Колеса кверху: первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми
Фото - © Телеграм-канал Baza
Baza опубликовала первую фотографию с места жесткой посадки вертолета в Коми.
На снимке видно перевернувшееся воздушное судно, колеса торчат вверх.
Рухнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка».
В пятницу в Усинске при взлете с площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т. Пострадали 10 человек.
