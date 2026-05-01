Колеса кверху: первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми

сегодня в 17:22

Появилось первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми

Baza опубликовала первую фотографию с места жесткой посадки вертолета в Коми.

На снимке видно перевернувшееся воздушное судно, колеса торчат вверх.

Рухнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка».

В пятницу в Усинске при взлете с площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т. Пострадали 10 человек.

