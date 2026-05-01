10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
В Усинске в Коми при взлете с площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по республике.
На вертолете планировалось доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.
На борту в момент ЧП было 24 человека. Пострадало десять человек.
На месте падения вертолета работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента устанавливаются.
