Трамп заявил о повышении пошлин для машин и грузовиков из ЕС до 25%

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со следующей недели Белый дом до 25% повысит пошлины на легковые и грузовые автомобили, произведенные в Европейском союзе (ЕС), сообщает РИА Новости .

«Я рад сообщить, что из-за того, что ЕС не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с ЕС за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом американский лидер добавил, что пошлины не будут распространяться на автомобили европейских компаний, произведенных на территории США.

