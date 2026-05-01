В Московской области отметили Праздник Весны и Труда

1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. Традиционно в праздничный день в Подмосковье проходят концерты, спортивные состязания, субботники и другие активности, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

«В Подмосковье прошло более 48 мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда. Это фестивали, профориентационные интенсивы, народные субботники и творческие мастер-классы. Особое внимание уделили патриотическим акциям и поддержке участников СВО — жители собирали гуманитарные грузы, плели маскировочные сети и убирали мемориалы», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Разноформатные активности прошли во всех муниципалитетах Подмосковья. Все желающие могли посетить открытые выставки, поучаствовать в квизах, присоединиться к семейным акциям или отметить начало теплого сезона в парках.

Так, в Дубне одновременно работали творческие площадки детских клубов, проходили мастер-классы по робототехнике и пленэру (техника написания картин или этюдов на природе), а также научное шоу. Кульминацией стала акция «Дерево желаний», где горожане украшали световую инсталляцию записками с мечтами на новый сезон.

Торжественная церемония отправки гуманитарной автоколонны состоялась в Красногорске. Параллельно в музее Красногорского механического завода имени С. А. Зверева прошла молодежная встреча, посвященная преемственности трудовых традиций и вкладу подмосковных предприятий в развитие страны.

В «Наташинском парке» городского округа Люберцы развернулась комплексная площадка для отдыха. Помимо концертной программы и тематических мастер-классов, в парке организовали точку голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и пункт сбора гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело».

В Лосино-Петровском прошла экскурсия в волонтерский центр «Тыл Добра», где гости увидели процесс плетения маскировочных сетей и пообщались с добровольцами.

Праздник Весны и Труда традиционно считается неофициальным профессиональным днем Российских студенческих отрядов. В честь даты подмосковные активисты организации в рамках Всероссийской акции «#ТРУДКРУТ» провели масштабные субботники.

Кроме того, в этот день прошло много экологических акций. В Рузском округе стартовала серия акций «Вода России». Волонтеры очистили береговую линию реки Вейны, собрав бытовой мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Губернатор отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

