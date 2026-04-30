Складской комплекс на 93 тысячи палет почти достроили в Химках

В деревне Брехово городского округа Химки завершается строительство складского комплекса на 93 тысячи мест хранения, запуск которого намечен на лето 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Химках на завершающей стадии находится строительство нового складского комплекса, рассчитанного на 93 тысячи палет. Готовность объекта составляет 95%. После ввода в эксплуатацию комплекс сможет обрабатывать до 49,7 тысячи тонн грузов в год, что значительно увеличит логистические возможности северной части Подмосковья.

Склад возводят в деревне Брехово. Общая площадь здания составит 21,1 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрены основная зона хранения, офисные помещения, комнаты для персонала, раздевалки, душевые и медицинский пункт. Высокая складская зона позволит разместить многоярусные стеллажи, увеличив вместимость.

В комплексе будет собственная котельная и резервное электроснабжение, что обеспечит бесперебойную работу. Завершить строительство планируется летом 2026 года. Застройщиком выступает ООО «СОЮЗ».

