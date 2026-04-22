Белый дом составил список «непослушных» стран НАТО

Американский Белый дом разработал «список хороших и плохих» стран НАТО, так как администрация президента США Дональда Трампа хочет наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном, сообщает Politico .

Над списком чиновники работали перед визитом главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон. В документ вошли обзор вкладов членов Североатлантического альянса и распределение их по уровням.

Как пишет издание, это одна точка давления на изношенный НАТО, который подвергся ударам со стороны Трампа.

«У Белого дома есть бумага с хорошими и плохими», — отметил анонимный дипломат.

Один из еврочиновников считает, что пока у Штатов нет конкретных идей по наказанию «плохих» союзников. Также пока непонятно, какие государства относятся к какой категории, знает ли о данном списке Рютте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.