Новак: казахстанская нефть пойдет в Германию в обход «Дружбы»

Поставки казахстанской нефти в ФРГ в скором времени будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба». Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости .

С 1 мая «черное золото» из Казахстана перестанут поставлять в Германию по «Дружбе». По словам Новака, казахстанская нефть будет направляться в «другие, свободные логистические направления».

«Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», — уточнил он.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее высказал предположение, что приостановка транзита казахстанской нефти по «Дружбе» в мае связана с ударами ВСУ по российский инфраструктуре. По его словам, объемы будут перераспределены по другим маршрутам без сокращения добычи.

Также он напомнил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана.

Между тем накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба», что обеспечит «базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования» для транзита нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию.

