Свалка с химотходами в Усолье-Сибирском выросла на земле жены экс-мэра

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области, предположительно, появилась гигантская несанкционированная свалка, расположенная посреди жилого сектора на улице Краснофлотская. Местные жители годами пытаются добиться ликвидации залежей мусора, сообщает Baza .

Они, по словам очевидцев, начали появляться на земельном участке, принадлежащем супруге бывшего мэра города.

Захламление территории началось еще в 2023 году. По словам очевидцев, грузовые автомобили регулярно свозили сюда различные отходы, включая строительный мусор и опасные химические компоненты с местного завода. На свалке даже находили обломки старых вывесок с предприятия.

Со временем высота мусорных навалов превысила четыре метра. Свалка разрослась настолько, что поглотила территории трех соседних участков.

Жители жалуются на невыносимый едкий запах, из-за которого в теплую погоду невозможно открыть окна. Кроме того, горожане связывают с токсичным соседством смерть домашнего скота и появление потомства с патологиями у домашних животных.

Журналисты выяснили, что очаг загрязнения изначально находился на земле, собственником которой является Ольга К. Она супруга экс-главы Усолья-Сибирского Евгения К., который был осужден по делу о покушении на убийство. Спутниковые снимки подтверждают, что первые объемы отходов складировались именно на этом объекте недвижимости.

На сегодняшний день, по свидетельству соседей, участок Ольги К. был капитально отсыпан грунтом. Под ним, предположительно, и захоронили мусор, после чего там начались строительные работы. Однако за пределами выровненной площадки, на склоне, горы отходов якобы так и остались лежать.

Одна из местных жительниц, чей дом примыкает к свалке, инициировала многочисленные обращения в надзорные ведомства. В результате этого ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, начавшая профильную проверку.

Сама Ольга К. в комментарии журналистам опровергла свою причастность к организации свалки. Она отметила, что на территории ее владений мусора нет.

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