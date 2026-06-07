Вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев проинспектировал капремонт объектов образования

сегодня в 15:22

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и министр строительного комплекса Александр Туровский проинспектировали ход капитального ремонта объектов образования в Пушкине и Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе объезда проверены ключевые объекты, где в настоящее время ведутся активные работы. Несмотря на отдельные замечания, выявленные в процессе мониторинга, все недочеты оперативно фиксируются и берутся в проработку.

Владимир Локтев подчеркнул: задачи перед подрядными организациями поставлены четко — сдать все объекты в срок, работы находятся на постоянном контроле. Подрядчики, в свою очередь, работают в усиленном режиме, привлекая необходимые ресурсы для безусловного соблюдения графиков.

Александр Туровский добавил, что те замечания, которые были зафиксированы в ходе объезда, носят рабочий характер. Все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме и вовремя.

1 сентября — единый срок сдачи всех проинспектированных объектов. Дети пойдут в обновленные школы. Это принципиальная позиция руководства области и задача, которая безусловно будет исполнена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.