Житель Подмосковья застрелил знакомого из револьвера и расчленил тело

В городском округе Пушкинский местному жителю предъявили обвинение в жестоком убийстве своего знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

15 апреля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее брат пропал без вести. Мужчина покинул место жительства 4 апреля после чего о его местонахождении ничего неизвестно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователям удалось установить причастность местного жителя 1980 года рождения к убийству потерпевшего. Мужчину задержали.

Предварительно, 4 апреля в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый застрелил своего оппонента из револьвера. Затем он расчленил тело и спрятал его в лесу, чтобы скрыть следы преступления.

В ходе допроса задержанный признался в совершении убийства и показал орудие преступления, а также места, где спрятал фрагменты тела. Фигуранту предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

