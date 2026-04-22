«Он мне угрожает»: сбежавшую из дома чеченку пытались похитить в Новосибирске

Сбежавшую из дома уроженку Чечни попытались похитить в Новосибирске. В настоящее время девушка находится в отделе полиции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Айшат Х. ушла из дома и через Дагестан улетела в Новосибирск. Однако там девушку на двух автомобилях остановила группа чеченцев, которые представились сотрудниками полиции. Парни утверждали, что Айшат «подозревается в краже», а ее друзья — в ее «возможном похищении».

Оказалось, что это способ насильственного возвращения сбежавших на родину: родственники пишут заявления о «краже», после чего девушек задерживают силовики и увозят в Чечню. Также неизвестные позвонили ее отцу, от которого Айшат и сбежала.

Девушка обратилась в полицию. Она отказалась ехать с неизвестными ей мужчинами до приезда правоохранителей. По словам девушки, остановившие машину люди уехали, предварительно передав контакты таксисту и попросив сообщить, куда именно он везет девушку. Девушка планирует написать заявление в полицию.

«Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдет. Этот человек сидел за убийство», — сказала Айшат на видео о своем отце, который ее разыскивает и стремится вернуть домой.

Последний раз Айшат выходила на связь уже из отдела, а потом пропала. Девушка просит предать ее историю огласке и не позволить вернуть домой к отцу, где ей может грозить смертельная опасность.

