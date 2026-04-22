МЧС сообщило о завершении аварийно-спасательных работ в Сызрани
В Сызрани Самарской области, где произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, завершились аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба МЧС России.
«В Сызрани завершены аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении министерства.
В ночь с 21 на 22 апреля в Сызрани из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома на улице Астраханской. В результате погибли два человека, также есть пострадавшие.
Из-за произошедшего введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.