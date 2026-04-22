В Сызрани ввели режим ЧС после атаки вражеских беспилотников

В Сызрани после атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Погибли два человека, есть раненые, сообщает АиФ в Самаре .

Экстренное заседание оперативного штаба прошло с участием представителей правительства Самарской области, силовых структур, оперативных служб и руководства города. О принятых решениях сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Пострадавшим вся необходимая помощь оказывается. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало», — написал глава региона в своих мессенджерах.

По его словам, тем, кто остался без жилья, организуют временное размещение. Специалисты начали обследование поврежденных зданий.

Обломки сбитых беспилотников повредили два многоквартирных дома, частные участки и общественные постройки. После заключения комиссии начнутся восстановительные работы.

«Все службы работают. Спасибо каждому, кто работает на местах: спасателям, врачам, полиции», — добавил губернатор.

Атака произошла утром 22 апреля. В результате погибли два человека — бабушка и внучка, есть пострадавшие.

