С 2012 года в Подмосковье высажено свыше 168 млн деревьев

Деревья высаживают на землях лесного фонда, а также в парках, скверах и т. д. в рамках акций, которые стартовали в 2013 году по инициативе губернатора: «Лес Победы» — каждую весну (с 2021-го — «Сад Памяти») и осенью — «Наш лес. Посади свое дерево» (с 2021-го — «День в лесу.Сохраним лес вместе»). Кроме того, традиционно высадка деревьев в области приурочена ко Дню работников леса.

​Площадки для посадки подбирают специалисты Комитета лесного хозяйства региона.

Всего с 2013 года в акциях приняли участие более 2,8 млн человек. На пощади свыше 9,6 тыс. га высажено более 19,7 млн деревьев — сосны, ели, дубы, березы, липы, клены, рябины, каштаны, яблони, а также кустарники — сирень, жасмин и т. д.

Помимо акций по высадке деревьев Комитет лесного хозяйства Московской области на постоянно основе проводит работы по лесовосстановлению. С 2012 года на территории Подмосковья было высажено свыше 168,2 млн деревьев. В планах на этот год — посадить еще около 1,7 млн на площади 500 га. Специалисты уже приступили к этой работе.

«В акциях по посадке леса ежегодно принимают участие более 1 млн неравнодушных людей, внося личный вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение лесов, а также в экологическое благополучие нашей области, чтобы наш лес рос здоровым чистым, радовал не только нас, но и наших детей, внуков — будущие поколения. Хочется сказать им отдельные слова благодарности. Всего за 13 лет в акциях приняли участии более 20 миллионов жителей, было высажено порядка 20 млн деревьев, а обещая площадь лесовосстановления, на которой был высажен молодой лес — почти 10 тыс. га. Всего же с 2012 года на территории Московской области было высажено более 168 млн деревьев на общей площади более 47 тыс. га. Эта площадь превышает ту, которая пострадали от пожаров и короеда. В этом году планируем всего планируем посадить почти 2 млн деревьев, провести лесовосстановление более 500 га», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Павлово-Посадский городской округ

Первая акция состоялась на территории Ногинского лесничества в мае 2013-го (участок у д. Плотава в Павлово-Посадском г. о.). В 2010 году там произошел лесной пожар, уничтоживший деревья на площади 25 га. Благодаря жителям, которые принимали участие в посадке, на этом месте теперь растет молодой лес.

«На территории Электрогорского лесничества начинались все акции — и „Лес Победы“, и „Наш лес. Посади свое дерево“. В этом месте был большой горельник в районе 400 га. Там, где лес выгорел, было все расчищено, посажено и выращено. Первая акция прошла в 2013 году под руководством нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Тогда высадили 25 га. Я занимаюсь уходом за этими лесными культурами с 2014 года. Когда пришел, они были маленькие — меньше метра, а сейчас, конечно, выросли. Первые 7 лет проводись агроуходы, лесоводственные уходы, после чего — осветление. После пожаров 2010 года на ослабленный лес была еще одна напасть — короед. Но мы и с этим справились — вырубили и сожгли (поврежденные насаждения). После чего, высадили на этом месте деревья, в том числе в рамках акций», — прокомментировал старший участковый лесничий Электрогорскогоучасткового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Василий Никитин.

Инна Глущенко, местная жительница, которая принимала участие в первой подмосковной акции по высадке деревьев в 2013 году, вспоминает, что тогда это было голое перепаханное поле, подготовленное к посадке.

«Очень приятно, что сейчас эти саженцы стали замечательными деревьями, и, конечно, то, что я имею к этому непосредственное отношение. В 2013 году у нас в Подмосковье на моей памяти впервые прошла такая акция. Здесь была сцена, полевая кухня, замечательный настрой, атмосфера, прекрасная погода. В общем, все сошлось. Было радостно, весело. Сообща, все вместе мы сделали такое прекрасное дело — приняли участие в озеленении нашего любимого Подмосковья», — сказала она.

Городской округ Балашиха

В сентябре 2014-го центральной площадкой акции стала территория вблизи мкр. Гагарина г. о. Балашиха. Более 5 тыс. человек высадили деревья на 19,3 га. До этого была проведена санитарная рубка после гибели насаждений от короеда-типографа.

Иван Воропаев, местный житель, который еще школьником принимал участие в акции в 2014 году, поделился, что раньше тут были огромные сосны, поеденные короедом, было много валежника. Но огромное количество людей пришли восстановить лес, который был утрачен.

«Я тогда учился в 11 классе. Мы были здесь всей школой. Это мероприятие нас сплотило — очень яркие воспоминания. Тогда мы сажали сосенки двухлетки, трехлетки — совсем маленькие. Помню, как сотрудники лесничества учили пользоваться мечем Колесова, правильно закреплять корневую систему, шейки и т. д. И сегодня, спустя много лет, здесь появилось много народных троп, по которым можно прогуляться, и воочию увидеть, как подрастает лес. Это уже большие хорошие деревья. Приятно, что этот участок сохранили, восстановили», — заявил Иван.

Варвара Чугунова, помощник участкового лесничева Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» уточнила, что сосны достаточно хорошо растут вблизи городских территорий, выделяют достаточно много кислорода и создают хороший древостой.

«У этой сосны (высаженной в рамках акции) хороший рост — около 2,5 метров. Хвоя в некоторых местах пожелтела, но это нормально вблизи городских территорий. Дерево смолится, а это значит, что оно здоровое, борется с вредителями и не сухое», — добавила Варвара Чугунова.

Городской округ Солнечногорск (сейчас — г. о. Химки)

В 2015 году основную площадку выбрали в Клинском лесничестве — участок вблизи д. Брехово г. о. Солнечногорск (сейчас г. о. Химки). Новые деревья здесь также посадили после гибели леса от короеда-типографа. На 26,7 га свыше 10 тыс. жителей высадили более 120 тыс. сосен, елей и дубов.

«12 сентября 2015 года на территории Крюковского участкового лесничества прошла масштабная акция „Наш лес. Посади свое дерево“. В ней приняли участие около 8 тыс. человек — волонтеры, сотрудники „Мособллеса“, представители правительства Московской области и других ведомств. Общими усилиями на площади 31 га были высажены ели, сосны и дубы. Площадку выбрали не случайно: рядом много жилых микрорайонов, и людям важно иметь такую зеленую зону в шаговой доступности, — рассказал Александр РУСАКОВ. — Для Подмосковья подобные акции крайне важны. Такие посадки улучшают экологию региона, леса. Со временем деревья пройдут естественный отбор, останутся самые сильные, которые будут расти десятилетиями. Это огромная польза для природы региона и радость для жителей, которые теперь могут видеть из своих окон настоящий лес», — сказал участковый лесничий Крюковского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Русаков.

Ирина Трынкина, коренная жительница г. о. Солнечногорск, которая принимала участие в акции в 2015 году вспоминает, что для нее это было первое мероприятие такого масштаба, когда на посадку леса вышли все — от мала до велика.

«Был выходной, люди приходили целыми семьями, я тоже приехала с мужем и детьми. Для людей организовали транспорт, вокруг царила атмосфера настоящего праздника. Вместе с нами деревья сажали губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, знаменитые люди, например, Ирина Роднина и Владимир Соловьев. Для нас это было событие — встретить тех, кого раньше видели только по телевизору. Тогда нас объединила радость и понимание, что мы делаем большое, доброе дело. Сегодня, когда я проезжаю мимо, всегда смотрю на это место: здесь больше не пустое поле, а растет настоящий лес. И традиция живет: за эти годы мы принимали участие в акциях много раз. Старт посадке деревьев, который дал губернатор, получил очень достойное продолжение», — поделилась она.

ЗАТО Звездный городок

В 2019 году в Звездном городке высадили кедровую аллею. В подмосковной акции приняли участие ветераны космической отрасли, а также местные жители.

«В 2019 году здесь собралось много представителей нашего отряда — и действующие космонавты, и ветераны. Вместе с губернатором Московской области мы высадили кедры, и все они прижились. Это не просто деревья, а живая память о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине. Ведь „Кедр“ — это был его позывной. „Заря, Заря, я — Кедр!“ — именно так он вещал с орбиты на весь мир», — заключил Герой РФ, инструктор-космонавт-испытатель 1 класса отряда космонавтов Роскосмоса Олег Артемьев.