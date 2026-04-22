Ударил и обозвал: мотоциклист напал на женщину в ТЦ в Москве

В Москве в торговом центре «Облака» между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который привел к драке. При этом охранники бездействовали, сообщила пострадавшая в соцсетях.

По словам женщины, она поднималась на эскалаторе на второй этаж, когда мотоциклист толкнул ее своим шлемом так, что она едва не упала. Из-за этого она сделала ему замечание.

После произошедшего мужчина остановился на втором этаже торгового центра и начал обзывать ее.

«Он стал угрожать мне, он ударил меня в правое плечо со всей силы, сказал, что таких как я надо избивать вообще, что меня мало бьют», — поделилась пострадавшая.

При этом она заявила, что на втором этаже не было сотрудников охраны. Ей удалось найти охранника на первом этаже, а он уже вызвал своего начальника, который не отреагировал на ситуацию.

«Он мне сказал, что у него вообще пожар, моя ситуация не важна и за жизнь и здоровье людей в торговом центре они не отвечают, только за имущество», — отметила посетительница.

Она также добавила, что в связи с произошедшим обратится в МВД.

