Воробьев отметил важность содержания дворов в Подмосковье в летний период

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо уделить внимание содержанию дворовых территорий многоквартирных жилых домов в летний период, а также содержанию автомобильных дорог.

По словам губернатора, все, что касается дворов, имеет очень важное значение в летние месяцы.

«Сейчас каникулы, время отпусков, люди много времени проводят на свежем воздухе. Поэтому есть запрос на то, чтобы это было комфортно, удобно и безопасно – это принципиально важно», — сообщил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона.

Губернатор также обратил внимание на важность проведения ремонта дорог в Подмосковье, как ямочного, так и остальных видов.

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